大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている外野の補強に動くとみられている。ここまでに様々な選手が獲得候補に挙がっているが、ミネソタ・ツインズ所属のバイロン・バクストン外野手が適役だという見方もあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在31歳のバクストンは今季、アメリカンリーグ8位の35本塁打を放っている右の強打者。仮に獲得できれば、大谷を筆頭に実力者が揃う打線がさらに厚みを増すことは確実だ。

同メディアは「ドジャースは今オフ外野手の補強を狙っており、長年トレードターゲットとされてきたバクストンがその解決策になる可能性がある。ESPNのティム・キーホン記者は、ツインズが再建に舵を切るこのタイミングで、ドジャースは彼を獲得すべきだと提案している」と言及。

続けて、「これは『なぜ？ できるからだ』というカテゴリーに当てはまる。ドジャースに十分という概念は存在しない。彼らは常に戦力を積み増す。今オフにその最新版となるのが、彼らが実際に強化が必要だと考えているポジションにおいて、入手可能な最良の選手を獲得することだ。アンディ・パヘス外野手を左翼へ回し、バクストンを打線の上位に据えて3連覇を狙えばいい」というキーホン記者の見解を伝えている。

【関連記事】

【了】