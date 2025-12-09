2022年に導入された「現役ドラフト」制度は、出場機会に恵まれない選手に新天地を与える試みである。この制度での移籍をきっかけに、新天地で活躍を見せる選手も少なくない。今回は、現役ドラフトで移籍後に覚醒&再浮上を遂げた選手を取り上げる。（文・シモ）

大竹耕太郎

[caption id="attachment_237998" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの大竹耕太郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：184cm／86kg

・生年月日：1995年6月29日

・経歴：済々黌高 - 早稲田大

・ドラフト；2017年育成選手ドラフト4位（ソフトバンク）

阪神タイガース移籍後は別人級の活躍を見せている大竹耕太郎。現役ドラフトで入団した投手の最高傑作だろう。

福岡ソフトバンクホークスでの5年間で通算10勝だった大竹だが、2022年の現役ドラフトで阪神タイガースに移籍すると、水を得た魚のように躍動する。

2023年開幕7戦目のヤクルト戦に登板して、6回3安打無失点で初勝利を挙げると、5月までに無傷の6連勝。

その後も順調に勝ち星を重ね、同年は自身キャリアハイとなる12勝2敗、防御率2.26の成績をマーク。阪神の18年ぶりのリーグ優勝と、38年ぶりの日本一に貢献した。

そして、昨季も11勝7敗、防御率2.80で2年連続の2桁勝利を達成。

迎えた今季は、下肢の張りで出遅れた中、9勝4敗、防御率2.85の成績をマークして2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。

ソフトバンクとの日本シリーズでは、第5戦に登板。ソフトバンクの強力打線相手にテンポ良く投げ込み、6回3安打無失点で、付けいる隙を与えなかった。

特に、4回表に3番・柳町達に2球連続で投じた79キロと69キロのスローカーブは、圧巻だった。

引き続き、安定した成績が見込まれる大竹。今季は惜しくも3年連続の2桁とはならなかったが、来季は開幕一軍入りし、2年ぶりの2桁勝利を挙げてもらいたい。

対広島戦の3年間の通算成績15勝2敗を、どれだけ上積みできるかも見ものである。

