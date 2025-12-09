オイシックス新潟アルビレックスは9日、オリックスを戦力外になった井口和朋投手の契約合意を発表した。

井口は15年ドラフト3位で日本ハムに入団し、1年目の16年から37試合に登板。21年には43試合に登板。24年にオリックスに育成選手として入団すると、開幕前に支配下登録を勝ち取り32試合に登板。しかし、今季は5試合の登板に終わり、戦力外通告を受け、今回のエイブルトライアウト2025に参加していた。