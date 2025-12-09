「ローリスクの賭け」千賀滉大、残すべきか出すべきか！？　残留で来季活…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、今オフのトレード候補に浮上している。そこで米メディア『ライジングアップル』は、残すべきか出すべきか議論し、それぞれの理由を2つずつ挙げた。

千賀は2023シーズンに福岡ソフトバンクホークスからメッツへ移り、メジャー初年度ながら新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入るほど印象的な活躍を見せる。

その翌年には怪我で先発1試合にとどまる不運を味わうも、2025年前半にはリーグトップの防御率1.47を記録する圧倒的なパフォーマンスを見せた。

ただ、再び怪我で戦線離脱すると、復帰後は成績が低迷し、マイナー降格を言い渡されている。

まず、同メディアは、メッツが千賀をトレードすべき2つの理由として「基礎統計の低下」「もっと信頼できる先発投手は他にもいる」と説明。

続けて「素晴らしい防御率に隠れ、非常に懸念すべき数値が隠されていた。

千賀のFIPは4.12、xFIPは4.35、SIERAは4.52。

奪三振率は22.6%でリーグ平均程度、与四球率は11.4%と低かった。

オールスターブレイク前に防御率が1.50を下回っていた時でさえ、xFIPとSIERAはともに4.00を超えていた。

さらに悪いのは、球質の低下だ。

2023年のルーキーシーズン、千賀のフォーシームファストボールの平均速度は時速95.7マイル（約147.7キロ）だった。

それが2025年にはわずか時速94.7マイル（約148.7キロ）にまで低下。

すべての球種で球速が低下し、中には球のブレさえ見られた。

その結果、Stuff+はルーキーシーズンの101から2025年には94にまで低下している」と指摘している。

その一方で、チームに残すべき2つの理由として「メッツのローテーションオプションの過去の成功例」「メッツは最低の価値で彼をトレードすることになる」とし、

「もしメッツが今オフに千賀をトレードするなら、彼を最も価値が低いタイミングで放出することになる。

とはいえ千賀にはすでに一定の関心が寄せられている。

2026年の先発投手としては比較的低い年俸（1500万ドル）であること、そして契約残りが2年の保証のみという点がその理由だ。

しかし、直近の怪我や今季の指標面での悪さがなければ、メッツはもっと大きな見返りを得られただろう。

さらに、千賀は1月末には33歳になる。

むしろメッツとしては、千賀が2026年に価値を取り戻せるかどうか見極めた方が得られるものは大きいと言える。

仮に2026年も苦しめば価値はもっと下がるが、もともと大きなリターンを期待できる状況ではない。

一方で、千賀が2023年のような姿を取り戻せば、メッツはローリスクの賭けに勝ち、エース級に近い先発投手を手に入れたことになる」と伝えている。

