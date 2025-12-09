リーグ・ドゥ（フランス2部リーグ）第16節が8日に行われ、日本人選手2名が所属するスタッド・ランスはラヴァルと対戦した。

昨シーズン、入れ替え戦（プレーオフ）の末に2部降格の憂き目に遭ったスタッド・ランス。最短1年でのリーグ・アン復帰を目指す今シーズンはここまで15試合を消化し、7勝4分4敗という成績を収めて4位につけている。今夏の移籍も囁かれた中村敬斗は10試合で6ゴール2アシストをマークしており、11月のリーグ月間MVP候補にもノミネート。関根大輝も14試合に出場するなど主力として活躍している。

ホームに14位ラヴァルを迎えた今節、中村は左ウイング（WG）として10試合連続でスタメンに名を連ねた。1点リードで迎えた30分、敵陣バイタルエリア中央でボールを受けると、素早いターンで相手DFを外し、少し横にドリブルしてから右足を一閃。強烈なミドルシュートに相手GKは動くことができず、ボールはゴール左隅に突き刺さった。中村はこれで2試合連続ゴールとなり、今シーズンの通算得点を7に伸ばしている。

スタッド・ランスはその後2点を追加して4－0で快勝。中村は79分に途中交代でピッチを去るまで攻撃を牽引し続けた。また、ベンチスタートの関根も66分に途中投入されている。

リーグ・ドゥ3連勝となったスタッド・ランスは勝ち点を「28」まで伸ばし、得失点差で暫定3位に浮上した。現地時間13日に控える次節はレッドスターとの上位対決となる。

【ゴール動画】中村敬斗がゴラッソ！ 強烈なミドルをゴール左隅に突き刺す