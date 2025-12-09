アヤックスが日本代表DF冨安健洋に関心を寄せているようだ。8日、オランダメディア『Voetbal International』やイギリス紙『ミラー』が伝えている。

エールディヴィジで首位PSVと「14」ポイント差の4位に留まり、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズでは5連敗で最下位に低迷しているアヤックスは最終ラインの補強を検討中とのこと。コンディション面が懸念材料となっているものの、移籍金が発生しないフリートランスファーでの獲得が可能で、センターバック（CB）とサイドバック（SB）をハイレベルでこなすユーティリティー性を持った冨安がリストアップされているようだ。

冨安は1998年11月5日生まれの現在27歳。アビスパ福岡、シント・トロイデン、ボローニャを経て2021年夏にボローニャからアーセナルへ活躍の場を移した。当時リーグ3連敗中だったチームですぐさま右サイドバック（SB）の主軸に定着し、堅実なプレーで守備の立て直しに貢献。加入初年度は終盤に負傷離脱を強いられたものの、公式戦通算22試合に出場した。

その後はイングランド人DFベン・ホワイトの右SBへのコンバートや度重なる負傷の影響で出番を減らし、今年7月に双方合意の上での契約解除が発表された。4年間での通算成績は公式戦84試合出場2ゴール6アシストとなっている。

アーセナル退団後は無所属の状態が続き、昨年10月のサウサンプトン戦を最後に約14カ月間実戦から遠ざかっている冨安。FIFAワールドカップ26の開幕まで半年程となる中、オランダ屈指の名門に新天地を求め、板倉滉との“日本代表コンビ”が実現することとなるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。