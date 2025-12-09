FAカップ3回戦の組み合わせが8日に発表された。

MF三笘薫が所属するブライトンは、マンチェスター・ユナイテッドとのプレミア勢対決が決定。MF鎌田大地を擁する“王者”クリスタル・パレスは、6部リーグで戦うマクルズフィールドと激突する。また、MF田中碧が所属するリーズは、チャンピオンシップ（2部）のダービー・カウンティと対戦。リヴァプールは3部バーンズリーとの対戦が決まり、MF遠藤航の出場に期待がかかる。

3回戦は来年1月10日の週末に開催予定。組み合わせは以下の通り。

ウルヴァーハンプトン vs シュルーズベリー・タウン

ドンカスター・ローヴァーズ vs サウサンプトン

トッテナム・ホットスパー vs アストン・ヴィラ

ポート・ヴェイル vs フリートウッド・タウン

プレストン・ノースエンド vs ウィガン

イプスウィッチ・タウン vs ブラックプール

レクサム vs ノッティンガム・フォレスト

チャールトン vs チェルシー

マンチェスター・シティ vs エクセター・シティ

ウェストハム vs クイーンズ・パーク・レンジャーズ

シェフィールド・ウェンズデイ vs ブレントフォード

フルアム vs ミドルズブラ

エヴァートン vs サンダーランド

リヴァプール vs バーンズリー

バーンリー vs ミルウォール

ノリッジ vs ウォルソール

ポーツマス vs アーセナル

ダービー・カウンティ vs リーズ

スウォンジー vs ウェスト・ブロムウィッチ

サルフォード vs スウィンドン・タウン

ボアハム・ウッド vs ブラックリー・タウンorバートン・アルビオン

グリムズビー・タウン vs ウェストン・スーパー・メア

ハル・シティ vs ブラックバーン

ニューカッスル・ユナイテッド vs ボーンマス

ミルトン・キーンズ・ドンズ vs オックスフォード・ユナイテッド

チェルトナム・タウン vs レスター

ケンブリッジ・ユナイテッド vs バーミンガム

ブリストル・シティ vs ワトフォード

ストーク・シティ vs コヴェントリー

マクルズフィールド vs クリスタル・パレス

マンチェスター・ユナイテッド vs ブライトン

シェフィールド・ユナイテッド vs マンスフィールド・タウン