今日の運勢は？ ★12月9日（火）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月9日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月9日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？自分の中で大切にして行きたい思いを大切にしてみてください。あなたの中で芽生えているその思いが静かに育っています。自分の心が軽くなることを選択して行くと道が拓けて、嬉しい流れへと向かって行くでしょう。新しい活力が芽生えています。自分の内側で温めてきた思いが動き出すきっかけに直面しています。小さな挑戦を受け入れる姿勢が流れを整え自然と前向きな選択を引き寄せやすくなるでしょう。停滞していた事が次第にほどけだし、新しい視点が流れ込むように感じられます。見落としていたことに気づきやすくなり心に余白が生まれやすくなるでしょう。前向きな変化を受け取る準備が整っていくでしょう。積み重ねてきた努力が実を結び始めそうです。自分の歩みへの確かな手応えを感じやすくなりそうです。周囲との関わりにも温かい風が流れやすく小さな成功体験が次の前向きな一歩を自然と後押しし自信を育てるきっかけとなるでしょう。過去に縁があった人ややり残した事が動き出す流れになって行きそうです。過去の温かい記憶や大切な思いを思い出すことで今の自分に変化を与えてくれそうです。小さな喜びから1歩ずつ変化していくでしょう。止まっていた流れが動き出し重さのあった気持ちに少しずつ活力が戻るような気配があります。無理のない範囲で小さな行動を選ぶことで心の巡りが整い前に進むためのきっかけが見えやすくなって行くでしょう。自分の気持ちと向き合う時期になるでしょう。期待や不安に振り回されず今感じている本音を優しく拾うことで自分の中で新しい気づきに出会うことができて、新しい流れが舞い込んで来るでしょう。タイミングや流れが整っていくでしょう。思いがけないきっかけにより、前向きな動きを引き寄せやすくなるでしょう。状況を把握しつつ、自然な巡りを大切にしていくことで小さな幸運が重なりやすくなり新しい展開への扉がそっと開いていくでしょう。自分らしいペースを取り戻しやすくなる気配があります。完璧さよりも柔軟さを選ぶことで運気の流れがいい流れへと変わるでしょう。自分の気持ちに素直になることと、思いやりを大切にしてみてください。自分に足りないことに気づくことで新しい望みが形を作り始めます。今ある状況を見つめ直すことにも繋がり、新しい観点からのアプローチが出来るようになるでしょう。次第に新しい風が吹き始めます。自分にとって大切な選択が見えやすくなる時期です。急いで答えを出そうとせず心の声に優しく寄り添うことで自分の心も癒されて行くでしょう。すべてが整うことで、いい流れがやって来るでしょう。自由な風がそっと流れ込み心を縛っていたものが緩やかに解れて行くでしょう。不安の正体と向き合うことで、きちんと前を向いて進んで行くことが出来そうです。そっと自分の心に寄り添ってみてください。内側のエネルギーが活発になり小さな摩擦や迷いが成長の合図として現れやすくなります。意見の違いや揺れを恐れず柔らかく向き合うことで自分の強みと捉えることで、物事が柔軟に進んで行くでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。