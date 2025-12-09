プレミアリーグ第15節が8日に行われ、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）とマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

ここまで14試合を消化したリーグ戦で6勝4分4敗を記録し、勝ち点「22」を積み上げているマンチェスター・ユナイテッド。直近の8試合で1敗のみと復調の兆しを見せる“赤い悪魔”が、最下位に沈むウルブスと激突する。チームを率いるルベン・アモリム監督は、マテウス・クーニャやブルーノ・フェルナンデスを先発に起用した。

試合は立ち上がりからマンチェスター・ユナイテッドが主導権を握り、25分にB・フェルナンデスの得点で先制に成功。対するウルブスも前半終了間際、ジャン・リクネル・ベルガルドが同点弾を挙げる。なお、ウルブスにとっては6試合ぶりのゴールとなった。

それでも、後半開始早々に再びアウェイチームが勝ち越し弾を奪う。自陣でルーク・ショーがボールを奪取し、素早く繋いでカウンターに移行。味方のスルーパスにディオゴ・ダロトが抜け出し、GKが飛び出してきたタイミングで右脇にボールを送る。最後はブライアン・ムベウモが合わせ、再度リードを獲得した。

さらに62分、B・フェルナンデスの柔らかいクロスにメイソン・マウントが反応。ダイレクトでネットを揺らし、リードを2点に広げる。その後、82分にB・フェルナンデスがPKを沈め、勝負を決める4点目をマークした。

結局、そのまま試合は4－1で終了。マンチェスター・ユナイテッドが敵地で完勝を収めた。次節、ウルブスは13日にアウェイでアーセナルと対戦。マンチェスター・ユナイテッドは15日にホームでボーンマスと対戦する。

【スコア】

ウルヴァーハンプトン 1－4 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

0－1 25分 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

1－1 45＋2分 ジャン・リクネル・ベルガルド（ウルヴァーハンプトン）

1－2 51分 ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

1－3 62分 メイソン・マウント（マンチェスター・ユナイテッド）

1－4 82分 ブルーノ・フェルナンデス（PK／マンチェスター・ユナイテッド）