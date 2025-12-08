2024年に『M-1グランプリ』で史上初の2連覇を達成したお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ。今年はソロでの活躍が目覚ましく、レギュラー番組も増えている。年末年始もテレビに引っ張りだこになるようで、12月31日には東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される「やさしいズタイpresents『超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超大晦日』」への出演も決まっている。ケムリにインタビューし、同イベントの魅力や楽しみにしていることなどを聞いた。

令和ロマンの松井ケムリ

大みそかに「超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦」開催

「超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦」は、やさしいズ・タイがMCを務め、参加者たちが問題を見ずにクイズに答える新感覚クイズイベント。過去最大規模で開催する今回はケムリのほか、銀シャリ、見取り図、ロングコートダディ、佐々木久美、花澤香菜ら豪華出演者が集結する。

これまでも同イベントに参加したことがあるケムリは「本当に超楽しいイベントです」と言い、今回も楽しみにしているという。

「前提知識が一切必要ないというのがすごいですよね。クイズだけど、頭いい人が有利というわけではないですし。最低限の洞察力というか、多少の論理的思考能力は必要ですけど」

観客の反応も見ながら答えを導き出す中で、奇跡が起こることもあるという。

「お客さんの反応で、惜しい惜しくないというのを判断していくんですけど、ごくまれにミラクルがあり得るんです。以前、ダンビラムーチョの原田(フニャオ)さんが一発で正解したことがあって、そういった奇跡もあり得るところがすごく面白いです」

今回は、同イベント史上最大規模の会場となるTOYOTA ARENA TOKYOで開催される。

「大きい会場で正解したら気持ちいいでしょうし、タイさんもちょいちょいヒントを出してくれますが、お客さんのリアクションが手掛かりなので、お客さんの数が多いとどんな感じになるのか気になります」

芸人同士のやりとりも楽しみだと語る。

「キンボシの西田(淳裕)さんとかが、とんちんかんなことを言うんです(笑)。そういうのも面白くて。見取り図の盛山(晋太郎)さんは遊びが大好きなので、絶対ハマると思いますし、本気で楽しんでくれると思います。一緒に泊まったときに『怖い話大会しようや』って言うぐらい楽しいことが好きな人なので、うってつけだなと」

芸人のみならず、元日向坂46の佐々木久美、声優の花澤香菜らも出演。ケムリは「すごい豪華ですね」と顔ぶれに驚く。

「佐々木久美さんは僕らのことをずっと好きだと言ってくれていて、絶対『M-1』優勝すると思ってくれていたみたいで、けっこう共演もしていますが、またご一緒できるのはうれしいですね。花澤香菜も以前ご一緒したことがあって、またお会いできるのがうれしいです。この中にキンボシさんがいるっていうのがすごいですよね(笑)。佐々木さんや花澤さんとの化学反応が楽しみです」

そして、「お客さんからしても、今までにないタイプのお笑いのイベントだと思います。自分たちが参加している感覚があって、脱出ゲームやマーダーミステリーなどと似た快感があると思うので、それを体感していただきたいです」とイベントの魅力をアピールしていた。

■松井ケムリ

1993年5月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学在学時に高比良くるまと「魔人無骨」という名前でコンビを結成。その後、NSC東京校へ入校し、2019年に現在のコンビ名である「令和ロマン」に改名。NSC在学中から『M-1グランプリ』に出場し続け、2023年に決勝初進出で優勝を勝ち取ると、翌2024年にも優勝し、史上初の2連覇を達成した。現在は『ラヴィット!』(TBS)、『キッズが見てる! もしもタレントじゃなかったら』(TOKYO MX)、『ニカゲーム』(テレビ朝日)、『探偵! ナイトスクープ』(ABCテレビ)などにレギュラー出演中。またYouTubeチャンネル『official令和ロマン【公式】』が不定期更新中。