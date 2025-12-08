大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースには、大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手らの日本人選手を揃えている。今オフも東京ヤクルトスワローズからポスティングでMLBへ挑戦する村上宗隆内野手の獲得に動くかもしれない。米メディア『マルカ』のオリビア・パーカー記者が言及した。

村上は今季、怪我で出場が限定されたものの、わずか56試合で本塁打22、OPS1.051という凄まじい成績を残した。通算本塁打246、2022年の日本人年間最多本塁打56、さらに三冠王の実績はMLB市場でも突出しており、今オフ最高の三塁手として評価されている。

一方で、獲得には約9000万ドル（約140億円）とされる大型投資が必要となる。35歳になるマックス・マンシー内野手、そして36歳で契約最終年を迎えるミゲル・ロハス内野手の状況を踏まえれば、三塁手の補強は急務だが、ドジャースは財務面の柔軟性も確保したいだろう。

そこで浮上しているのが、韓国KBOのソン・ソンムン内野手だという。すでにドジャースは29歳の強打者を現実的な選択肢として注視している。

今オフの動向に注目の集まるドジャースについて、パーカー氏は「2年連続優勝を果たしたドジャースは、即戦力確保と同様に将来設計が重要となる局面を迎えている。村上のようなスーパースター獲得路線であれ、ソンムンのような現実的な選択肢であれ、三塁手の層の厚さ、若さ、安定性を確保しようとしている」と言及した。

【関連記事】

【了】