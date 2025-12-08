日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい東京ヤクルトスワローズの選手を紹介する。

丸山和郁

[caption id="attachment_241412" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの丸山和郁（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：174cm／80kg

・生年月日：1999年7月18日

・経歴：前橋育英高 - 明治大

・ドラフト：2021年ドラフト2位（ヤクルト）

プロ4年目の今季は、右有鉤骨骨折による長期離脱があり、自己ワーストとなる39試合の出場に終わった丸山和郁。来季は勝負のシーズンとなりそうだ。

前橋育英高、明治大では、ともに世代の日本代表に名を連ねた丸山和。俊足巧打の外野手として高い評価を受け、2021年ドラフト2位で東京ヤクルトスワローズに入団した。

ルーキーイヤーから一定の出場機会を確保し、代走や守備固めを中心に71試合に出場。

同年はリーグ優勝を決めるサヨナラ安打を放つなど印象的な活躍を見せ、打率.233、1本塁打、9打点を記録した。

プロ3年目の昨季は、一時スタメンに定着し、自己最多の96試合に出場。打率.241、12打点、17犠打とまずまずの働きを示した。

しかし、今季は右有鉤骨骨折もあって状態が上がらず。39試合の出場で打率.125と低迷した。

同じ外野のポジションでは、岩田幸宏や並木秀尊が台頭。一気に厳しい立場となった。再浮上するためには、現役ドラフトでの移籍も選択肢の1つといえそうだ。

【関連記事】

【了】