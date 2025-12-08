NECに所属する日本人FW塩貝健人がフォレンダム戦を振り返った。8日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同選手のコメントを伝えている。

エールディヴィジ第15節が7日に行われ、日本人3選手が所属するNECは敵地でフォレンダムと対戦した。佐野航大と小川航基がスタメン出場を果たす中、塩貝はベンチから出番を待つことに。塩貝は65分から出場機会を得ると、2－2で迎えた後半アディショナルタイムに大仕事をやってのける。佐野のスルーパスに抜け出し、ボックス内で冷静にシュートを沈め、決勝点を記録。NECは敵地で3－2と劇的な勝利を収めた。

今シーズンのリーグ戦10試合目の出場にして、6得点目を記録した塩貝は、試合後に「うれしかったです」と素直なコメント。さらに「2－2になった後、ゴールを決められると感じていましたが、それが実現できて良かったです」と、決勝点を決めた喜びを口にした。

今季のリーグ戦スタメン出場は、1試合のみと途中出場の多い同選手だが、「もちろんスタメンで出場したいと思っている」とレギュラー奪取への感情を吐露しつつ、前日の試合で4ゴールを挙げたフェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世への対抗心を燃やした。

「ズウォレ戦での（上田）綺世君は素晴らしかったので、少し残念でした。今は彼の方が上手ですが、目標は日本で最高のストライカーになることです。ワールドカップのメンバーに入る自信はありますが、激しい競争が待っています。ここで自分の実力を証明できるかは自分次第ですからね」

【動画】佐野航大から塩貝健人で決勝点！



