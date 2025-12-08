組み合わせ抽選会が行われ、グループ分け、そしてキックオフ時間や開催地も決定したFIFAワールドカップ26。日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの相手と対戦する。

史上初となる48カ国が参加し、カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催となる本大会。日本のグループFは、ダラス、モンテレイ、ヒューストン、カンザスシティと中地区での試合開催となり、日本はオランダ代表戦をダラス、チュニジア代表戦をモンテレイ、最終戦をダラスで行うことが決定した。

およそ850km離れているというダラスとモンテレイを移動して行われる中、今大会の注目される1つの要素がキックオフ時間だ。組み合わせ抽選会の翌日に発表されたが、各対戦国での視聴のしやすさなどにも考慮された結果、キックオフ時間が異例の13通りもあることが判明した。

数多くのキックオフ時間が生まれた理由は様々で、1つは広大な大陸で開催されること、タイムゾーンも4つに分かれ、3カ国16都市での開催。さらに、各都市では気候が多様化するため、幅広い時間帯で行われることとなったようだ。

FIFAは日本時間でのキックオフ時間も発表しているが、最も多く試合が行われるのは4時キックオフで、開幕戦のメキシコ代表vs南アフリカ代表など12試合が予定されている。続いて多いのは10時キックオフ。韓国代表vs欧州プレーオフDの勝者など9試合が行われる。

日本の試合は初戦のオランダ戦が5時、第2戦のチュニジア戦が13時、第3戦が8時というラインナップ。全体ではキックオフは1時〜13時までと幅広く、3時キックオフがない一方で、8時半が2試合予定されている。

■FIFAワールドカップ26 キックオフ時間

欧州プレーオフA：イタリア、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北アイルランド

欧州プレーオフB：ウクライナ、ポーランド、アルバニア、スウェーデン

欧州プレーオフC：トルコ、スロバキア、コソボ、ルーマニア

欧州プレーオフD：デンマーク、チェコ、アイルランド、北マケドニア

大陸間プレーオフ①：ニューカレドニア、ジャマイカ、コンゴ民主共和国

大陸間プレーオフ②：ボリビア、スリナム、イラク

【1:00】3試合

6/16【H・第1節】スペイン vs カーボベルデ

6/19【A・第2節】欧州PO・D vs 南アフリカ

6/22【H・第2節】スペイン vs サウジアラビア

【2:00】5試合

6/15【E・第1節】ドイツ vs キュラソー

6/18【K・第1節】ポルトガル vs 大陸間PO①

6/21【F・第2節】オランダ vs 欧州PO・B

6/24【K・第2節】ポルトガル vs ウズベキスタン

6/23【J・第2節】アルゼンチン vs オーストリア

【4:00】12試合

6/12【A・第1節】メキシコ vs 南アフリカ

6/13【B・第1節】カナダ vs 欧州PO・A

6/14【B・第1節】カタール vs スイス

6/16【G・第1節】ベルギー vs エジプト

6/17【I・第1節】フランス vs セネガル

6/19【B・第2節】スイス vs 欧州PO・A

6/20【D・第2節】アメリカ vs オーストラリア

6/22【G・第2節】ベルギー vs イラン

6/25【B・第3節】スイス vs カナダ

6/25【B・第3節】欧州PO・A vs カタール

6/27【I・第3節】ノルウェー vs フランス

6/27【I・第3節】セネガル vs 大陸間PO②

【5:00】6試合

6/15【F・第1節】オランダ vs 日本

6/18【L・第1節】イングランド vs クロアチア

6/21【E・第2節】ドイツ vs コートジボワール

6/24【L・第2節】イングランド vs ガーナ

6/26【E・第3節】キュラソー vs コートジボワール

6/26【E・第3節】エクアドル vs ドイツ

【6:00】3試合

6/23【I・第2節】フランス vs 大陸間PO②

6/28【L・第3節】パナマ vs イングランド

6/28【L・第3節】クロアチア vs ガーナ

【7:00】8試合

6/14【C・第1節】ブラジル vs モロッコ

6/16【H・第1節】サウジアラビア vs ウルグアイ

6/17【I・第1節】大陸間PO② vs ノルウェー

6/19【B・第2節】カナダ vs カタール

6/20【C・第2節】スコットランド vs モロッコ

6/22【H・第2節】ウルグアイ vs カーボベルデ

6/25【C・第3節】スコットランド vs ブラジル

6/25【C・第3節】モロッコ vs ハイチ

【8:00】5試合

6/15【E・第1節】コートジボワール vs エクアドル

6/18【L・第1節】ガーナ vs パナマ

6/24【L・第2節】パナマ vs クロアチア

6/26【F・第3節】日本 vs 欧州PO・B

6/26【F・第3節】チュニジア vs オランダ

【8:30】2試合

6/28【K・第3節】コロンビア vs ポルトガル

6/28【K・第3節】大陸間PO① vs ウズベキスタン

【9:00】4試合

6/21【E・第2節】エクアドル vs キュラソー

6/23【I・第2節】ノルウェー vs セネガル

6/27【H・第3節】カーボベルデ vs サウジアラビア

6/27【H・第3節】ウルグアイ vs スペイン

【10:00】9試合

6/13【D・第1節】アメリカ vs パラグアイ

6/14【C・第1節】ハイチ vs スコットランド

6/16【G・第1節】イラン vs ニュージーランド

6/17【J・第1節】アルゼンチン vs アルジェリア

6/19【A・第2節】メキシコ vs 韓国

6/20【C・第2節】ブラジル vs ハイチ

6/22【G・第2節】ニュージーランド vs エジプト

6/25【A・第3節】欧州PO・D vs メキシコ

6/25【A・第3節】南アフリカ vs 韓国

【11:00】8試合

6/12【A・第1節】韓国 vs 欧州PO・D

6/15【F・第1節】欧州PO・B vs チュニジア

6/18【K・第1節】ウズベキスタン vs コロンビア

6/24【K・第2節】コロンビア vs 大陸間PO①

6/26【D・第3節】欧州PO・C vs アメリカ

6/26【D・第3節】パラグアイ vs オーストラリア

6/28【J・第3節】アルジェリア vs オーストリア

6/28【J・第3節】ヨルダン vs アルゼンチン

【12:00】3試合

6/23【J・第2節】ヨルダン vs アルジェリア

6/27【G・第3節】エジプト vs イラン

6/27【G・第3節】ニュージーランド vs ベルギー

【13:00】4試合

6/14【D・第1節】オーストラリア vs 欧州PO・C

6/17【J・第1節】オーストリア vs ヨルダン

6/20【D・第2節】欧州PO・C vs パラグアイ

6/21【F・第2節】チュニジア vs 日本

