大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ミゲル・ロハス内野手と1年550万ドル（約8.5億円）の再契約を結んだ。しかし、補強はここからが本番であり、最優先事項のブルペン陣の強化に向けて積極的な補強に動くことが予想される。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

ドジャースは市場トップのブルペン投手に積極的に関与しているが、大谷翔平選手ら複数と長期契約を結んでいるため、契約年数はできる限り短く抑えたいという球団の方針が明かされた。

しかし、ライセル・イグレシアス投手はドジャースの関心にもかかわらず、1年契約でアトランタ・ブレーブスへの復帰を即決。トレード期限でドジャースが狙っていたライアン・ヘルズリー投手はボルチモア・オリオールズと2年契約を結んだ。

さらに、ターゲットの1人だったデビン・ウィリアムズ投手もニューヨーク・メッツと3年5100万ドル（約79億円）で契約し、ドジャースにとって痛手となった。

厳しい状態になったドジャースについてコロマ氏は「フリーエージェント（FA）市場では多くの選択肢が残されている。ブルペン陣の苦戦を受けたドジャースはエドウィン・ディアス投手、ロベルト・スアレス投手、ピート・フェアバンクス投手らをはじめ、確実に獲得に動くはずだ」と言及した。

