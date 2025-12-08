日本テレビ系では、26年1月1日夜に『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スボーツ界のトップランナー大集結SP』(18:00～)、『月曜から夜ふかし 元日SP』(21:00～)、『timeleszファミリア SP』(23:10～)を放送する。

『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スボーツ界のトップランナー大集結SP』は、サイズ感覚クイズ「サイズの晩餐」のパワーアップ版を放送。国民的俳優、大物アーティスト、アスリート界最強の男たちが参戦する。

『月曜から夜ふかし 元日SP』は、「日本全国 新春ご当地問題」「株主優待で暮らす桐谷さん」「フェフ姉さんのダイエットに密着」を放送。

『timeleszファミリア SP』は、timeleszの8人が集まるスナックに、夜な夜な豪華な芸能人たちが集まって一緒に盛り上がる「タイムレススナック」が登場する。