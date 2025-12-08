BTSのJUNG KOOK、Rolling Stone Japan ダブル表紙ビジュアル解禁 「限界のないアーティスト、それが僕の目指す姿です」

Rolling Stone誌として初めて、日本、UK、韓国の3ヶ国による共同プロジェクトとして実行された、BTSのJUNG KOOKが表紙を飾るスペシャルコラボレーション号。日本版のダブル表紙のビジュアルが解禁された。

BTSのJUNG KOOKがダブル表紙を飾り、豪華フォト＆インタビューストーリー24ページを収録した、Rolling Stone Japan vol.33が12月25日（木）より全国の書店およびネット通販にて発売が開始される。本企画は、Rolling Stone誌として初めて、日本、UK、韓国の3ヶ国による共同プロジェクトとして実行され、それぞれが異なる表紙ビジュアルで展開。日本版は、エクスクルーシブカットを多数掲載し、フォトストーリー仕立てに仕上がった。

世界的ポップスターであり、BTSのメンバー、そして世界で最も有名な顔の一つであるJUNG KOOK。再びスポットライトを浴びるソロアーティストとして、そして”21世紀のポップアイコン”であるBTSの一員として戻ってくる感覚はどのようなものなのか。

BTS が次のアルバムの制作のためロサンゼルスで静かに音楽活動を行っている中、Rolling Stone JapanとUKとKoreaの３カ国版は、ニューヨークのウェストサイドにある日差しの差し込むスタジオで、JUNG KOOKに会うことができた。その数時間前には、ニューヨーク・ファッションウィークのカルバン・クラインの2026年春夏ショーにサプライズ出演した直後という貴重な時間をともに過ごすことができた。

今年最初で唯一のソロインタビューで、彼は自身のウェルビーイングを最優先に考えるようになったこと、成長していくこと、そして新しい音楽について大いに語ってくれた。

以下、インタビューより一部抜粋 常に前進し続けることについて： 「昔から変化を追い求めてきました。流れに引きずられるのではなく、流れを生み出せるアーティストになりたいです。型にはめられるのは嫌なんです。限界のないアーティスト——それが僕の目指す姿です」

ソロデビュー曲『Seven (feat.Latto)』について： 「僕は『Seven (feat. Latto)』が大好きで、パフォーマンス面でも自信がありました。それでも、こんなに反響が良かったことには驚きました。おかげで、もっと自信を持てるようになったんです」

自分を大切にできていますか： 「もっと自分を愛し、労わらないとだめですね。運動をしたり、健康的な習慣を維持したり——どれも自分を愛するためのルーティンの一部ですから」

新しい音楽について： 「今は、自分が次のステップに向けて大きくジャンプできるかどうか、客観的に見つめる時期です。同じようなパフォーマンスや似た曲を繰り返すのではなく、新しいことに挑戦し、進化を続けて、違った一面を見せられるようにしています」

Rolling Stone Japanvol.33 FRONT(Photography by Tayo Kuku Jr. )

Rolling Stone Japanvol.33 BACK (Photography by Tayo Kuku Jr. )

・媒体名：Rolling Stone Japan (ローリングストーンジャパン) vol.33(2026年2月号)

・発売日：2025年12月25日（木）

・定価：1,500円（税込）

・発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

・発売元：株式会社CEメディアハウス

・予約受付：予約受付中