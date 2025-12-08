大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ連覇を果たした。MVPにはシリーズ3勝を挙げた山本由伸投手が選出されたが、トミー・エドマン外野手がその活躍ぶりを改めて絶賛している。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

WSの山本は第2戦（9回1失点）、第6戦（6回1失点）でそれぞれ先発として白星を挙げると、第7戦では同点で迎えた9回裏1死からリリーフ登板。そこから延長11回裏まで、無失点投球を続けて胴上げ投手になっている。

同メディアによると、地元メディアの番組に出演したエドマンはWSの山本について「誰かがあんなことをするのは見たことがないよ。ただ、『今、腕はどれほど痛いんだろう』って考えていた。でも、これはWS第7戦。勝つためなら何だってやるんだ。彼があれだけのことをやろうとした事実は、彼がどんなチームメイトで、どんな人間なのかを雄弁に物語っている。彼は、僕たちがもう一度WSを勝つためなら、どんなことでもやるつもりだったんだ」と称賛。

また、「連投だったのに、彼はまた支配的な投球をしていた。97、98マイルを投げ続け、あのえげつないスプリットも操っていた。多くの投手が言うように、腕が疲れてくるとまず制球力が落ちるものだけど、彼はすべての球を完璧にコントロールしていた」と、制球力を維持していた点に特に驚かされたと語っている。

