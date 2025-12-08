日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい埼玉西武ライオンズの選手を紹介する。

岸潤一郎

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／83kg

・生年月日：1996年12月8日

・経歴：明徳義塾高 - 四国・徳島

・ドラフト：2019年ドラフト8位（西武）

2021年には100試合、昨季は98試合と一定の出場機会を得ていた岸潤一郎。だが、今季は故障離脱もあって出番を失い、正念場を迎えようとしている。

明徳義塾高時代には1年時から主力として活躍し、4度の甲子園出場を経験。徳島インディゴソックスを経て、2019年ドラフト8位で埼玉西武ライオンズに入団した。

プロ2年目の2021年には自己最多の100試合に出場し、打率.220、9本塁打、30打点を記録。

昨季は一時4番打者を務めるなど浮上の兆しを見せたが、シーズン後半は失速。98試合の出場で打率.216、6本塁打、25打点という成績でシーズンを終えた。

さらに、プロ6年目の今季は故障に泣き、一軍ではわずか10試合の出場に。今オフには桑原将志、林安可など強力なライバルの加入も決まった。

来季はより厳しい立場に置かれることが予想されるだけに、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

