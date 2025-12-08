元広島の“2桁右腕”が魅せた圧巻投球！　満塁ピンチを切り抜け存在感【ジャ…

社会人野球・明治安田生命の岡田明丈投手が8日、ジャパンウィンターリーグのコザしんきんスタジアムで行われたレキオス戦に2番手として登板し、満塁のピンチを冷静にしのぐ投球を見せた。



1点ビハインドの状況でマウンドに上がった岡田投手は、4回に2死満塁の危機を招くも、得意のカーブで打者のタイミングをずらし、空振り三振に仕留めてピンチを切り抜けた。







岡田投手は2015年ドラフト1位で大阪商業大学から広島東洋カープに入団。2017年には24試合に登板し、12勝5敗の成績でチームの優勝に大きく貢献した。



昨季終了後に戦力外通告を受け、2025年1月に社会人野球・明治安田生命へ加入していた。



広島での実績を背景に、岡田投手が社会人野球の舞台で、都市対抗野球大会や社会人野球日本選手権などで再び活躍する姿に期待がかかる。











