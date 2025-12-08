“帰ってきたスピードスター”、日本ハム入団会見で輝きを取り戻す決意「僕…

北海道日本ハムファイターズは8日、5年ぶりに復帰した西川遥輝選手の入団会見をエスコンフィールドHOKKAIDOで行ったと発表した。

西川選手は2010年ドラフト2位で日本ハムに入団し、2014年・2017年・2018年・2021年に盗塁王、2017〜2020年にゴールデングラブ賞、2016〜2017年にベストナインと、輝かしい実績を残してきた。

その後、2022〜2023年は東北楽天ゴールデンイーグルス、2024年〜今季は東京ヤクルトスワローズに所属したが、かつてのような活躍は影を潜めた。

プロ15年目の今季は49試合で20安打、6打点、打率.174と目立った成績を残せず、ヤクルトから戦力外通告を受けていた。

会見で西川選手は、「（栗山英樹CBOに）助けてくださいと言ったのを覚えています。今回に関しては野球が出来ない、というところだった。ファイターズには感謝しかない」と振り返った。

さらに、「もちろんファイターズが勝てるように頑張ります。当時の僕を知っているファンの方にも、僕のことを知らないファンの方にも名前を知ってもらえるようなプレーをしたい。自分らしさを見失わず、新たな自分を発見できたら」と意気込みを語った。

走攻守を兼ね備えたスピードスターの復活により、日本ハムの優勝への期待が一層高まる。

