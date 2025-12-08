CVLTE、「PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW」来年1月渋谷で開催決定

オルタナティブバンドCVLTEが、2026年1月26日（月）に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて「PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW」を開催することを発表した。

また来年1月21日の『PHOBIA SYNDROME』CDリリースイベントとしても急遽決定。3rd アルバム『PHOBIA SYNDROME』は、TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」EDテーマ「realitYhurts.」が収録されるほか、仏のオルタナティブバンドTSSやUSオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーションで実験的なサウンドメイキングを実現。全16曲収録のフルアルバムとなっている。

＜リリース情報＞

CVLTE

『PHOBIA SYNDROME』

2025年12月3日（水）リリース

https://fcls.lnk.to/P_S

=収録曲=

1. the voYd.

2. realitYhurts. （TVアニメ シャングリラ・フロンティア Season 2 第2クールEDテーマ）

3. 症状（main menu）

4. shinjuku syndrome.

5. h2o.wav （feat. TSS）

6. greedY.

7. 歌えない

8. I hear a sound.

9. eepY.EXE （iRis.EXE）

10. bloodYhell.

11. whY. （feat. demxntia）

12. 恐れ （savepoint）

13. shibuya phobia.

14. allium. （1111）

15. eoe.

16. 空虚

＜ライブ情報＞

CVLTE pre. PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW

2026年1月26日（月） @SHIBUYA CLUB QUATTRO

18:30開場/19:00開演

お問合せ： SHIBUYA CLUB QUATTRO

03-3477-8750

【チケット料金】

オールスタンディング

前売り /￥5,000（税込み）

※1ドリンク代別途必要

※未就学児童入場不可

【チケット情報】

https://6457.zaiko.io/buy/1Af2:LY6:3115d

※販売期間 12/6（土）21:00〜1/25（日）23:59

※なくなり次第終了