CVLTE、「PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW」来年1月渋谷で開催決定

オルタナティブバンドCVLTEが、2026年1月26日（月）に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて「PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW」を開催することを発表した。
また来年1月21日の『PHOBIA SYNDROME』CDリリースイベントとしても急遽決定。3rd アルバム『PHOBIA SYNDROME』は、TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」EDテーマ「realitYhurts.」が収録されるほか、仏のオルタナティブバンドTSSやUSオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーションで実験的なサウンドメイキングを実現。全16曲収録のフルアルバムとなっている。
＜リリース情報＞
CVLTE
『PHOBIA SYNDROME』
2025年12月3日（水）リリース
=収録曲=
1. the voYd.
2. realitYhurts. （TVアニメ シャングリラ・フロンティア Season 2 第2クールEDテーマ）
3. 症状（main menu）
4. shinjuku syndrome.
5. h2o.wav （feat. TSS）
6. greedY.
7. 歌えない
8. I hear a sound.
9. eepY.EXE （iRis.EXE）
10. bloodYhell.
11. whY. （feat. demxntia）
12. 恐れ （savepoint）
13. shibuya phobia.
14. allium. （1111）
15. eoe.
16. 空虚
＜ライブ情報＞
CVLTE pre. PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW
2026年1月26日（月） @SHIBUYA CLUB QUATTRO
18:30開場/19:00開演
お問合せ： SHIBUYA CLUB QUATTRO
03-3477-8750
【チケット料金】
オールスタンディング
前売り /￥5,000（税込み）
※1ドリンク代別途必要
※未就学児童入場不可
【チケット情報】
https://6457.zaiko.io/buy/1Af2:LY6:3115d
※販売期間 12/6（土）21:00〜1/25（日）23:59
※なくなり次第終了