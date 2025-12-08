「レーダーに捉えられている」ドジャース、放出選手と再契約する！？　米…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、主力リリーフの一角だったエバン・フィリップス投手をノンテンダーにした。その後の動向についてはまだ具体的な動きはないが、チームは再契約を検討しているかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

フィリップスは今季7登板、2ホールド1セーブ、防御率0.00といった数字を残していた中、6月に右肘のトミージョン手術を受けシーズンが終了。来季も前半戦は投げられない見込みとされている。

同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者とケイティ・ウー記者は、ドジャースがフィリップスを再契約するという“将来への投資”に動く可能性があると報じている。チームは11月、彼に年俸調停で610万ドルを支払う代わりにノンテンダーとした。今季トミージョン手術を受けており、来季も大半を欠場、もしくは全休の可能性すらあるためだ。にもかかわらず、両記者によるとフィリップスは『ドジャースのレーダーに捉えられている』という」と言及。

続けて、「フィリップスと契約したとしても、来季のリリーフ不足をすぐに解決できるわけではない。しかし、MLBで実績のある彼を再びブルペンに迎え入れることで、将来のシーズンに向けた安定要素を確保することができる」と記している。

