NPBエンタープライズは8日、来年2月に開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎」、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026名古屋」のチケットを12月20日（土）から先行販売、1月8日（木）から一般販売すると発表した。また、同シリーズの放送日程も決まったことを発表。なお、本試合に出場する選手は、決まり次第発表となる。 ■チケット販売スケジュール ローソンチケット先行抽選販売 受付期間：12月20日（土）10時〜12月24日（水）23時59分 一般販売 販売日：1月8日（木）18時〜 ローソンチケット、イープラス、ぴあ等で販売。 ■放送日程

▼ ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎 2月22日（日） 侍ジャパン 対 福岡ソフトバンクホークス 13 時試合開始 放送：テレビ朝日系列 地上波（全国ネット）12時 55分〜 2月23日（月・祝） 侍ジャパン 対 福岡ソフトバンクホークス 14 時試合開始 放送：TBS 系列 地上波(全国ネット)13時55分〜※16時30分〜BS-TBS にてリレーあり ▼ ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋 2月27日（金） 侍ジャパン 対 中日ドラゴンズ 19 時試合開始 放送：TBS 系列 地上波（全国ネット）18時45分〜 2月28日（土） 侍ジャパン 対 中日ドラゴンズ 19 時試合開始 放送：テレビ朝日系列 地上波（全国ネット）18時56分〜

※インターネットによる配信未定。

