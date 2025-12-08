大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、フリーエージェント（FA）になっていたミゲル・ロハス内野手と1年550万ドルで再契約を結んだと発表した。引退後はフロント入りして育成部門に携わるというが、キャラクターを考えると適役かもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

今季のロハスはレギュラーシーズンでは打率.262、7本塁打、27打点といった数字にとどまったが、ポストシーズンではワールドシリーズ（WS）第7戦・9回表1死から値千金の同点弾を放るなど活躍した。加えて、グラウンド内外でリーダーシップを発揮していること、本人に来季もう1年プレーして引退したい意向があったなどから再契約に至ったとみられている。

同メディアは「ロハスが現役引退後、組織内でより大きな役割を担うという見方は驚くべきことではない。彼はさまざまな選手に影響を与えている。とりわけ、ムーキー・ベッツ内野手に遊撃へ完全転向する決断を促し、その結果今季ゴールドグラブ賞の候補に入ったことは象徴的だ」と言及。

続けて、「彼の影響力は野球カードに記録される数字だけでは語りきれない。チームメイトたちも、クラブハウスでの彼のリーダーシップを繰り返し強調している。その証拠に、彼はロイ・キャンパネラ賞を2年連続で受賞している。これは、殿堂入り選手であるロイ・キャンパネラ捕手の精神とリーダーシップを最も体現したドジャース選手に贈られるものだ」と記している。

