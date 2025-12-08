ロッテ・澤田圭佑が背番号54に変更　「ジョニーさんの魂が入っている番号」

千葉ロッテマリーンズは8日、澤田圭佑投手が来季より背番号を変更することを発表した。

澤田は来季から、2023年7月から背負っていた背番号「66」を「54」に変更する。

澤田は、2016年ドラフト8位で立教大からオリックス・バファローズに入団。タフさと安定感を売りとし、プロ2年目にキャリアハイの47試合に登板。防御率2.54の好成績を残し、一軍リリーバーの座を掴んだ。

しかし徐々に成績が下降し、2022年オフに戦力外通告を受け、ロッテとの育成契約を締結。移籍初年度2023年の7月に支配下契約を勝ち取り、背番号「66」を手にした。

プロ9年目を迎えた今季は、移籍後最多となる29試合に登板し、防御率3.95の成績を残している。

背番号変更に当たってのコメントは以下の通り。

「54番はジョニーさん（黒木知宏投手コーチ）の魂が入っている番号。ぜひ付けたいと思っていました。ジョニーさんから、いつも色々と指導を頂いている中で、現役時代のピッチングの映像を見るようになって、改めて凄いなと感動しました。同じとまではいきませんが、ジョニーさんのような気持ちのピッチングを来年、この背番号を背負ってマウンドでお見せすることが出来ればと思っています」

【関連記事】

【了】