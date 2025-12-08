山梨県の北西部に位置する韮崎市(にらさきし)は、周囲に八ヶ岳(やつがたけ)、鳳凰三山、茅ヶ岳(かやがたけ)といった日本の「百名山」に名を連ねる山々や、霊峰富士山という偉大な名峰がそびえる自然豊かなまちです。

今回は、韮崎市でクリスマスシーズンに開催される「Xmasイルミネーションinにらさき」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

光のオブジェが美しく彩る! 「Xmasイルミネーションinにらさき」について

Xmasイルミネーションinにらさき

・開催日時：2025年12月5日(金)～12月26日(金)

・開催会場：韮崎駅前広場(山梨県韮崎市若宮1-1)

・アクセス：【車】中央自動車道「韮崎IC」から約10分

【公共交通機関】JR中央本線「韮崎駅」から徒歩約1分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

2025年12月5日から26日のクリスマスシーズンに開催される韮崎の冬の風物詩「Xmasイルミネーションinにらさき」。

高さ7mのツリーをはじめ、フォトスポットにもピッタリなハート型のイルミネーションなど、約6万球の光のオブジェが韮崎駅前広場を鮮やかに彩ります。

12月5日の点灯式には、韮崎市のイメージキャラクター「ニーラ」も登場しました。カウントダウンの掛け声とともに韮崎駅前にイルミネーションが灯ると、会場は一気に華やかな雰囲気に。点灯後はニーラとの写真撮影が行われ、参加者のみなさんは美しい光のオブジェとニーラに囲まれ笑顔を見せていました。無料で甘酒も振る舞われ、心も体も温まるイベントとなりました。

また、新登場のニーラのぬいぐるみが限定特別価格で販売されました。ふわふわのやわらかい手ざわりと愛らしい表情が魅力のぬいぐるみは、部屋のインテリアにも、プレゼントにもおすすめなのだとか。

自治体からのメッセージ

富士山や八ヶ岳、南アルプスなどの山々に囲まれた、自然豊かなまち「韮崎市」。定食屋や醤油屋、旅館など昔から続くお店がたくさんある一方で、新しいお店も続々とオープンし、賑わいを見せています。イルミネーションとともに、ぜひ韮崎のまち歩きも楽しんでほしいです。

韮崎市のふるさと納税返礼品について

寒い冬を乗り切る強い味方! 優れた保温性が魅力の最高級羽毛掛け布団と、良質なホワイトダックダウンを使った洗える羽毛布団を紹介します。

【冬用】アイダーダウン 羽毛布団 本掛け シングル

・提供事業者：川村羽毛

・内容量：冬用 本掛け 1枚(シングル 150×210cm)

・寄附金額：270万円

羽毛の宝石「アイダーダウン」を使用した最高級羽毛掛け布団です。生地はドイツバウアー社で織りあげたジャカードサテンを使用。アイダーダウンの優れた保温性が熱を逃がさず、寒い冬でも朝まで快適に休めるのが特徴です。

洗える羽毛布団 ダブル ホワイトダックダウン93%

・提供事業者：川村羽毛

・内容量：冬用 本掛けふとん(ダブル 190×210cm)

・寄附金額：14万2,000円

東ヨーロッパのブルガリア産の良質なホワイトダックダウン93% を使用。抗菌防臭・軽量生地の冬用羽毛布団です。やわらかな生地が体全体を包み込み、心地よい睡眠を実現。コインランドリーの洗濯機・乾燥機に対応しており、洗えるのも魅力の一つです。

今回は山梨県韮崎市のイベント「Xmasイルミネーションinにらさき」と、返礼品を紹介しました。クリスマスシーズンの韮崎駅前広場を彩る美しく鮮やかな光のオブジェを楽しむことができるイベントです。家族や大切な人との特別なひと時を過ごせること間違いなし! 「ニーラ」のぬいぐるみは高さ20cmと、ぎゅっとするのにちょうど良い大きさなのだとか。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者