MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。4位にはメジャーリーグに新たに現れた怪物ルーキー、ニック・カーツ（オークランド・アスレチックス）の1試合4本塁打がランクインした。







その試合は、日本時間7月26日に行われたヒューストン・アストロズ戦。「2番・DH」で先発出場したカーツは、2回に2ラン、6回と8回にソロ本塁打を放ち、9回の第6打席を迎えた。



野手ながらマウンドに上がったクーパー・ハメルの球を捉えると、打球は恐ろしい勢いで左翼席上段にライナーで飛び込んでいった。



これでメジャー史上20人目、ルーキーとしては史上初の1試合4本塁打を記録。1試合のトータル成績では6打数6安打、6得点、8打点を叩き出し、強烈な印象を野球ファンに残した。



カーツは、2024年ドラフト1巡目（全体4位）でアスレチックスに指名され入団。マイナーリーグの出場わずか32試合で、今季序盤にメジャーデビューを果たした。



メジャー1年目から117試合に出場し、両リーグ新人最多の36本塁打、86打点をマーク。圧倒的な打撃力で新人唯一のシルバースラッガー賞も受賞し、満票でア・リーグ新人王にも選出された。



「トッププレー100」の4位にランクインは、新たな伝説の序章に過ぎないのかもしれない。











【動画】凄すぎる...！カーツの1試合4本塁打をがこれだ！

MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 4



Nick Kurtz hits his 4th home run of the game, becoming the first rookie in MLB history with a 4-HR game!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】