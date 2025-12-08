MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。6位には激闘の記憶が醒めないワールドシリーズ第7戦から、ミゲル・ロハス（ロサンゼルス・ドジャース）が9回に放った本塁打がランクインした。







ドジャースとトロント・ブルージェイズが戦った今季のワールドシリーズ。雌雄を決する第7戦は、11月1日（日本時間2日）、ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで行われた。



ドジャースは3－4と1点のリードを許した展開で9回表の攻撃を迎えた。ブルージェイズのマウンドには、8回途中から引き続き守護神のジェフ・ホフマンが上がる。ドジャースは絶体絶命に追い込まれた局面となった。



先頭のキケ・ヘルナンデスが三振に倒れ、1死で打席にはロハスが向かう。カウント3－2からの7球目、甘く入ったスライダーをロハスが思い切り引っ張った。



打球は糸を引いたようにロジャース・センターの左翼席に吸い込まれていく。劇的な同点本塁打で試合は4－4の同点となった。



「トッププレー100」の6位にランクインしたロハスのアーチがチームを救い、勢いをもたらした。その後ドジャースは見事2年連続ワールドチャンピオンとなった。











【動画】ロハスの”劇的同点弾”がこれだ！

MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 6



Miguel Rojas hits an unbelievable game-tying home run in the 9th inning of World Series Game 7 to help propel the to back-to-back championships! 👏

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】