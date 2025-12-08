セルティックに所属する日本代表FW前田大然とMF旗手怜央の評価はあまり伸びなかった。

スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第16節が7日に行われ、セルティックはハーツと対戦。勝ち点「32」で並んで迎えた首位攻防戦となったほか、セルティックにとってはウィルフリード・ナンシー新監督初陣となった一戦は、43分と64分に失点して2点を先行されると、90＋3分に前田が頭で落としたところをキーラン・ティアニーのゴールで1点を返したが、追いつくことはできず、1－2で敗れた。

なお、ブレンダン・ロジャーズ前監督退任時は首位ハーツとの勝ち点差が「8」となっていたなか、マーティン・オニール暫定監督体制ではリーグ戦5連勝を飾って、1試合未消化ながら、首位ハーツと勝ち点「32」で並んだところで、ナンシー新監督に引き継ぐ形となったが、直接対決に敗れたことでセルティックはリーグ戦6試合ぶりの黒星を喫している。

ロジャーズ前監督やオニール暫定監督時代の4－3－3から、ナンシー新監督は3－4－3のフォーメーションを採用して臨んだ新体制初戦には、前田が最前線で、旗手はシャドーの位置で先発起用され、それぞれフル出場を果たした一方、山田新と稲村隼翔はメンバーから外れていた。

試合後、選手採点を発表したスコットランドメディア『グラスゴー・ワールド』は、前田に「6」点をつけ、「ここ数週間のいつものポジションでプレーしていた数少ない選手の一人だった。序盤にはハーツを苦しめるための得点を挙げるべきだったチャンスが訪れたが、その後は失速した」と綴った。

また、旗手には「4」点をつけ、「ストライカーの周囲を駆け巡り、ワイドに展開するパスを出したりしたが、試合の流れに乗れず、彼には合わなかったようだ。特に目立ったプレーはなく、試合終了間際の至近距離からのシュートはバーを叩いてしまった」と記されている。

【ハイライト動画】セルティックvsハーツ