MIGHTY CROWNがジャマイカ復興支援のため再始動、横浜・大阪でワンマン開催

MIGHTY CROWNが、2026年にワンマンイベント「SOUNDS FOR JAMAICA」を横浜・大阪で開催することを発表した。

2025年10月28日（現地時間）、観測史上最大級のカテゴリー5となる大型ハリケーン「メリッサ」がジャマイカを直撃。南西部を中心に150万人以上が被災し、多くの家屋が倒壊。学校や病院、道路が瓦礫で塞がれ、復旧が追いつかない状況となっており、復興までには長期的かつ継続的な支援が必要とされている。

この状況を受け、2023年以来サウンド活動休止中のMIGHTY CROWNが、30年以上にわたりジャマイカの音楽と文化から受けてきた恩に応える形でサウンド活動の再開を決定。2026年1月、ジャマイカ復興支援を目的としたワンマンイベント「SOUNDS FOR JAMAICA」を横浜（YOKOHAMA Bay Hall）と大阪（club JOULE）で開催する。本イベントの収益は、開催にかかる経費を除き、すべてジャマイカの支援団体へ寄付される。

■MIGHTY CROWN メッセージ

ハリケーンによる壊滅的な被害から1か月以上が経ち、日本ではその状況がほとんど報道されていない。ジャマイカでは未だ支援の手が届いていない地区が多く、必要なのは”これからの継続支援だと思っている。ジャマイカの音楽や文化は俺たちの人生そのもの。2011年の震災のときにはジャマイカのアーティスト、サウンド、ジャマイカのみんながサポートしてくれた。今度は俺たちが恩返しする番だと思って、Mighty Crown Sound として始動する事を決めた。このイベントを通じて現状を知ってもらい、ジャマイカに再び笑顔を取り戻すために、みんなの力が必要。このイベント以外でも募金、SNS での拡散など、ぜひサポートをお願いします！

＜ライブ情報＞

Mighty Crown Entertainment Presents

SOUNDS FOR JAMAICA

[横浜公演]

2026年1月24日（土）

時間 : OPEN / START 17:00

場所 : YOKOHAMA Bay Hall

神奈川県横浜市中区新山下3－4－17

[大阪公演]

日程 : 2026年2月8日（日）

時間 : OPEN / START 17:00 -

場所 : club JOULE

〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１１−７ 南炭屋町ビル

チケット

前売: オールスタンディング ¥8000（税込） １ドリンク別

発売日: 2025年12月20日（土） 10:00〜

プレイガイド ローチケ https://l-tike.com/soundsforjamaica/

*SOUNDS FOR JAMAICA公演の収益は公演開催における経費を抜いた全てを支援団体へ寄付いたします。

*支援先については国内外の知見を得ながら、皆様の善意が有効に活用されるよう慎重に検討し、公式サイトやSNS でご報告いたします。

オフィシャルサイト：https://mightycrown.com