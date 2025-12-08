福岡ソフトバンクホークスの庄子雄大は7日、台湾・嘉義市立野球場で行われたアジア・ウインターリーグ決勝・NPB選抜対JABA選抜に、NPB選抜の「2番・遊撃」で先発出場。3回に攻守を披露した。

NPB選抜の先発は高卒ルーキーの山口廉王（オリックス・バファローズ）。2回にJABA選抜に1点を先制され、迎えた3回裏。先頭バッターにいきなり三塁打を許すが、粘りの投球で2死三塁となった。

ここで打席に立つバッターは、JABA選抜の4番を務める外山優希。カウント3－2からの7球目、144キロのストレートを外山が中堅方向に打ち返した。

打球は速いバウンドで二遊間を抜けていくかと思われたが、遊撃の庄子が体を伸ばして捕球後、一回転しながら一塁送球。

見事に打者走者をアウトにし、この回を無失点で切り抜ける好守備を披露した。

庄子はこの試合、打撃でも5打数2安打1打点と存在感を発揮。来季に向けて期待を抱かせる活躍だった。

試合はNPB選抜が一時逆転に成功したが、JABA選抜が8回に一挙4点を奪い再逆転。JABA選抜が5－2でNPB選抜を破り、アジア・ウィンターリーグ優勝となった。

【動画】華麗な一回転送球、庄子雄大の好守備がこれだ！