今オフの移籍市場では、NPBからメジャー入りを目指す日本人選手が複数いる。その一人である今井達也投手（埼玉西武）はロサンゼルス・ドジャースを倒したいという意向を明かしているが、これにマックス・マンシー内野手が反応したという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

今井は11月24日放送の『報道ステーション』（テレビ朝日系）にVTR出演した際、「（ドジャースのような優勝候補を）僕は倒したいですね。どうせだったら」と発言。複数の米メディアが相次いで取り上げるなど話題を呼んでいる。

同メディアは「ポッドキャスト番組に出演したマンシーは今井のコメントを、ドジャースが普段相手先発から受けているものと同じようなものだと受け流した」としつつ、「正直に言えば、どの先発も同じなんだ。みんな『ドジャースを倒したい。自分がその勝利を挙げたい』と思ってマウンドに上がってくる。それが、このチームでプレーすることを楽しくしてくれる理由なんだ。毎晩、相手はベストの力で向かってくる。それがこのチームだよ」というマンシーのコメントを紹介。

その一方で、「何も調べていないし、どんなボールを投げるのかも知らない。けど、日本から来た投手たちの多くがそうであるように、きっと素晴らしい才能の持ち主なんだろう。うちのチームの日本人投手を見ても分かるとおりだ。だから彼も、ものすごく優れた投手なんだと思う」と今井への評価も口にしたという。

