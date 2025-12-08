13.3g、ソニー・ミュージックよりメジャーデビュー決定

13.3g。が、ソニーミュージックに所属しメジャーデビューすることを発表するとともに新アーティストビジュアルを公開した。

また、メジャーデビューシングルとなる「潜在的なアイ」がTVアニメ『Fate/strange Fake』のエンディングテーマとなることが、「TVアニメ『Fate/strange Fake』プレミア先行上映会 ～オペラハウス破壊事件捜査チーム～」にて発表。また作品の最新映像を使用したTVシリーズ第2弾”真”PV内では「潜在的なアイ」が初解禁されている。

同楽曲が収録されるメジャーデビューシングル『潜在的なアイ』は2月18日（水）に発売となり、ジャケットビジュアルも初公開。完全生産限定盤には13.3gの世界観を踏襲したオリジナルジャケットが、期間生産限定盤には『Fate/strange Fake』ファンにはたまらないカジノに興じるアーチャーと、アーチャーが無二の親友と認めるランサーが描かれたここだけの特別なジャケットとなっている。

「潜在的なアイ」はCDの発売に先駆けて1月11日（日）に配信される。カップリングには現在配信中の「眠民ゼミ」や13.3gを代表する楽曲のスタジオライブバージョンをこのために新たにレコーディング、収録されるとのこと。

13.3g コメント

この度、TVアニメ『Fate/strange Fake』のエンディングテーマを担当させていただきます。

歴史あるFateシリーズの最新作に携われることをとても誇らしく思います。

今作の、それぞれが個性的な魔術師〈マスター〉や英霊〈サーヴァント〉がこれまでにない規模で入り乱れる狂騒感を表現するために、メロディ、歌詞、そしてサウンドなど細部にこだわり制作しました。作品の世界観やリクエストに寄り添い、これまでとはまた違う一面をお届け出来る楽曲に仕上がっています。

この「潜在的なアイ」が、あなただけのアイを見つけるきっかけとなり、作品に一つでも多くの彩りを添えられたら嬉しく思います。

＜リリース情報＞

Major Debut Single『潜在的なアイ』

発売日：2026年2月18日（水）

https://13-3g.lnk.to/senzaiteki_pkg

https://13-3g.lnk.to/UnseenAi

＜ライブ情報＞

13.3g ONE MAN LIVE

2025年12月28日（日）大阪府・梅田CLUB QUATTRO

開場17:00 / 開演18:00

前売¥5,000（＋1Drink）

出演：13.3g

13.3g EVENT LIVE

2025年12月10日（水）東京都・新宿ロフト

開場17:30 / 開演18:00

前売 ¥4,800（＋1Drink）当日 ¥5,000（＋1Drink）

出演：13.3g / 微熱ノアト / THE AGUL / らくガキ / イクラノドン

2026年1月14日（水）京都府・京都MOJO

開場19:00 / 開演19:30

前売 ¥4,500（＋1Drink）

出演：13.3g / Who-ya Extended

13.3g オフィシャルウェブサイト https://13-3g.com/