SawanoHiroyuki[nZk]、14thシングル『PROVANT』発売決定

ドラマ・アニメ・映画など映像の音楽活動やアーティストへの楽曲提供、SennaRinとNAQT VANEのプロデュースも手掛ける作曲家・澤野弘之が展開するボーカル楽曲に重点を置いたプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk]が、14枚目のシングル『PROVANT』を2026年2月18日（水）に発売することが決定した。

通常盤と期間生産限定盤の2形態で、期間生産限定盤はTVアニメ「Fate/strange Fake」描き下ろしイラストを使用したデジパック仕様となっており、表題曲「PROVANT」のミュージックビデオとTVアニメ『Fate/strange Fake』ノンクレジットオープニングムービーを収録したBlu-rayが同梱される。

さらに、表題曲「PROVANT」が1月4日（日）0時より先行配信されることが決定。本楽曲はMAN WITH A MISSIONのJean-Ken Johnnyと10-FEETのTAKUMAをゲストボーカルに迎え、アニメの世界観とシンクロした、勢いのある力強いサウンドの楽曲となっている。

＜リリース情報＞

SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA

「PROVANT」

2026年1月4日（日）0時より先行配信開始

https://nzk.lnk.to/PROVANT_DG

SawanoHiroyuki[nZk]

14th Single『PROVANT』

2026年2月18日（水）発売

https://nzk.lnk.to/260218SG

澤野弘之オフィシャルサイト：http://www.sawanohiroyuki.com/