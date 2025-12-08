Suchmos、間宮祥太朗が出演し話題となったMV「Marry」Behind The Scenes公開

Suchmosが、「Marry」ミュージックビデオのBehind The Scenesを公開した。

YONCE（Vo）と「10年来の盟友」である間宮祥太朗が出演し話題となった同MV。監督は同じく両者の旧友である山田健人が務めた今回の作品。Behind The Scenesでは撮影の裏側や撮影の合間に友人同士として語らう間宮祥太朗とYONCEの様子が収められている。また、Behind The Scenesと合わせてMVのオフショット写真も公開されている。

「Marry」は、今年7月に約6年ぶりにリリースされたEP『Sunburst』の収録曲。Suchmosが再始動するきっかけとなった、バンドにとって重要な楽曲。これまでのSuchmosにはなかった、ストレートに愛を歌ったラブソングに仕上がっている。

現在、Suchmosは「Suchmos Asia Tour Sunburst 2025」を開催中。ソウル、上海、台北、バンコクを含む、国内外13都市・全14公演を巡り、12月13日（土）のZepp羽田公演にてツアーファイナルを迎える。

間宮祥太朗コメント

ついに実現できて、うれしかったですね。やっときたという充実感。個人的にすごく胸アツな撮影でした。

YONCE（Vo）コメント

Marryは幼馴染の結婚式で、お祝いとして歌うために書いた曲です。

祥太朗の演技を見て、本当にすごいと思いました。俺の友達、プロなんだぜ！と、みんなに自慢したいです。

＜ライブ情報＞

Suchmos Asia Tour Sunburst 2025

12月12日（金）Zepp Haneda（東京）

12月13日（土）Zepp Haneda（東京）

SuchmosオフィシャルHP http://www.suchmos.com