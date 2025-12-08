北海道稚内市(わっかないし)は、宗谷海峡をはさんで東はオホーツク海、西は日本海に面し、利尻礼文サロベツ国立公園をはじめとする豊かな自然が広がる、日本最北のまち。宗谷岬から約43Km先にあるサハリンを望むこともでき、市内のあちこちに先人たちの歴史物語があります。

今回は、日本の最北・宗谷岬で開催される「初日の出inてっぺん」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

日本最北で新年の幕開けを! 「初日の出inてっぺん」について

初日の出inてっぺん

・開催日時：2026年1月1日(木・祝)

・開催場所：宗谷岬

・アクセス：JR稚内駅から車で約50分

※当日の天候などにより中止またはイベントの内容を変更する場合がございます。

新しい年の幕開けを「宗谷岬」で迎えるという「初日の出inてっぺん」。日本最北の地で、壮大な日の出を眺めながら新年の幸運を祈る特別なイベントです。

当日は先着1,200名に、新年の思い出にピッタリな限定記念品「干支のキーホルダー」がプレゼントされるほか、花火が打ち上げられるなど、家族や友人とともに、寒さを忘れて心温まる一年の幕開けを過ごせます。

イベントの詳細は以下です。

・6：00～ イベント開始、かがり火点火

・6：05～ 花火打ち上げ

・6：15～ 稚内市長挨拶

・6：20～ 干支のキーホルダープレゼント(先着1,200名)

・7：12～ ご来光

・7：30～ イベント終了

自治体からのメッセージ

日本最北・宗谷岬で新しい年の幕開けを迎えませんか。壮大な初日の出を眺めながら新年の幸運を祈る特別なひとときをお届けします。当日は先着1,200名様に記念品をプレゼント！ご家族・ご友人とともに、心温まる新年のスタートをお楽しみください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

稚内市のふるさと納税返礼品について

かに鍋にも最適な「紅ズワイガニ」と、稚内市の返礼品の中で人気ナンバーワンの「本たらばがに」を紹介します。

紅ズワイ かにしゃぶ(剥き身 ポーション)

・提供事業者：活彩北海道

・内容量：500g(15～45本前後)～

・寄附金額：1万2,000円～

やわらかくて旨みたっぷりの紅ズワイガニを「女工さん」と呼ばれるカニ剥きのプロが丁寧にむき身にした逸品。下ごしらえの必要がなく、手軽に堪能できます。

本たらば蟹ボイル脚

・提供事業者：オレンジエッグワッカナイ

・内容量：【1】脚1kg【2】1kg×2

・寄附金額：【1】3万円【2】6万円

職人が厳選した「本たらば蟹」です。ボイル後、シュリンク加工(蟹身に乾燥を防ぐための薄い氷の膜をまとわせること)を施すことで、新鮮な旨みがぎゅっと閉じ込められています。食べ応え抜群! 自然解凍するだけで味わえるのも特長です。

今回は北海道稚内市のイベント「初日の出inてっぺん」と、人気の返礼品を紹介しました。日本の最北で初日の出を見るという、貴重な新年の幕開けを迎えることができるイベントです。花火の打ち上げのほか、先着で干支のキーホルダーもプレゼントされるとのこと。また、返礼品はどちらも年末年始のごちそうに華を添えてくれること間違いなしです。気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者