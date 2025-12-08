ブンデスリーガ第12節が7日に行われ、ドルトムントとホッフェンハイムが対戦した。

11試合を消化した時点でバイエルン、ライプツィヒに次ぐ3位につけているドルトムント。ここまで敗れたのはバイエルンとの“デア・クラシカー”のみで、前節はレヴァークーゼンに競り勝ち3試合ぶりの白星を飾った。連勝を目指す今節、本拠地『ジグナル・イドゥナ・パルク』に迎えるのはホッフェンハイム。今夏に加入した日本代表DF町田浩樹は長期離脱中だが、直近6試合無敗で5位につけるなど好調を維持している。

一進一退の攻防が続く中、スコアが動いたのは43分。ドルトムントは中盤での細かいパス交換から右サイドのカリム・アデイェミへ展開し、アンダーラップしたヤン・コウトがボックス内右へ侵入する。グラウンダーの折り返しを後方から走り込んできたユリアン・ブラントがダイレクトで蹴り込み、1点リードで前半を終えた。

後半に入りサイド攻撃を起点にチャンスを増やすドルトムントは、60分に追加点を奪う。3本続いたCKの流れからコウトがクロスを上げると、ファーサイドでボールを収めたフェリックス・ヌメチャがマイナス方向へ折り返し、待ち構えていたニコ・シュロッターベックが倒れ込みながら左足のシュートをゴール右隅へ沈めた。

2点ビハインドとなったホッフェンハイムはセットプレーなどからいくつかチャンスを作るが、GKグレゴール・コベルの牙城を崩すことはできず。ドルトムントは90分にコウトの巧みなドリブル突破からセール・ギラシに決定機が訪れたが、惜しくもシュートはクロスバーを叩いた。試合は2－0で終了し、ドルトムントが連勝を飾っている。次節、ドルトムントは14日にアウェイでフライブルク、ホッフェンハイムは13日にホームでハンブルガーSVと対戦する。

【スコア】

ドルトムント 2－0 ホッフェンハイム

【得点者】

1－0 43分 ユリアン・ブラント（ドルトムント）

2－0 60分 ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）