エールディヴィジ第15節が7日に行われ、NECは敵地でフォレンダムと対戦した。

前節終了時点で7勝3分4敗の成績を残し、首位のPSV、2位のフェイエノールトを追いかける立場のNECが、3勝5分6敗と波に乗り切れないフォレンダムの本拠地に乗り込んだゲーム。NECに所属する佐野航大と小川航基は先発に名を連ね、塩貝健人はベンチから出番を待つ。

NECは前半終了間際の43分、自陣ペナルティエリア内でのハンドにより与えたPKを決められ、1点ビハインドで後半へ折り返す。それでも、後半立ち上がりの46分、ペナルティエリア手前でクリアボールを拾ったダルコ・ネヤシュミッチがミドルシュートを沈めて試合を振り出しに戻すと、74分には左サイドからカットインしたバサル・オナルが豪快な一撃を突き刺し、NECが逆転に成功した。

しかしながら、後半も終盤に差し掛かった90分には、セットプレーからマバウナ・アメフォールにヘディングシュートでゴールを奪われ、土壇場で試合は振り出しに。アウェイでの白星が遠のいたかと思われた中、後半アディショナルタイム、“若き日本人コンビ”が大仕事をやってのけた。

ピッチ中央付近で佐野がセカンドボールを回収すると、巧みなファーストタッチで前を向き、ペナルティエリア手前の位置からスルーパスを供給。抜け出した塩貝は、ボックス右から冷静に右足で仕留め、NECが土壇場で再び前に出た。66分からピッチに立っていた塩貝にとっては、これが今季のエールディヴィジ出場10試合目にして6点目となっている。

試合はこのままタイムアップ。この結果、NECが今季最多となるエールディヴィジ4連勝を成し遂げ、3位の座を維持した。小川は塩貝が投入された66分、ブライアン・リンセンとともに途中交代。佐野はフル出場を果たした。

次節は13日に行われ、NECはテルスターと、フォレンダムはフローニンゲンと、それぞれ敵地で対戦する。

【スコア】

フォレンダム 2－3 NEC

【得点者】

1－0 43分 ブランドレイ・クワス（PK／フォレンダム）

1－1 46分 ダルコ・ネヤシュミッチ（NEC）

1－2 74分 バサル・オナル（NEC）

2－2 90分 マバウナ・アメフォール （フォレンダム）

2－3 90＋5分 塩貝健人（NEC）