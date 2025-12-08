フジテレビの動画配信サービス・FODでは、秋元康プロデュースの男性グループ・SHOW-WA＆MATSURIによる年末ライブ『SHOW-WA＆MATSURI 赤青歌合戦2025』を、31日12時からペイ・パー・ビュー(PPV)で生配信する。

フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:50～)で毎日ライブを披露し、夢である“紅白出場”へ向けて全力で駆け抜けてきたSHOW-WA＆MATSURI。しかし、『紅白歌合戦』出場者発表に、彼らの名前は今年もなかった。

「このままじゃ年を越せない!」という想いから、今年も12人が再び大みそか集結。「歌って」「踊って」「喋りまくって」、2025年のラストを締めくくる、笑いと感謝が詰まったライブをFODで生配信する。

番組では、メンバーをシャッフルしたユニット歌唱に加え、1年間を振り返るトーク企画、さらには料理対決も実施される。

さらに、配信チケット購入者限定のプレゼントキャンペーンも。生配信当日に「推しメンバーからの生電話で当選連絡＆直筆サイン入りグッズ」が当たる。アーカイブ配信終了後にはWチャンス賞として「推しメンバー直筆サイン入りチェキ」の抽選も行う。