あの、よく聴くラジオ番組は?「なんか安心する」「結構聴いちゃう」

歌手でタレント・あのが2日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。ラジオを聴くシチュエーションについて語った。

radiko公式キャラクター“ラジまる”を絶賛「グッズ化したら売れる」

ラジオ番組の配信サービス・radikoが15周年を迎え、「おめでとうございます!」と祝福したあの。普段から、同アプリを愛用しているそうで、「ホントに静かすぎて、家が。めっちゃ静か。テレビもそんなに観ないから、そういうときに適当につけるの」と告白。聴いている番組は、爆笑問題や有吉弘行、おぎやはぎ、三四郎、霜降り明星など、「芸人さんが多いかもしんない」と話し、「別に聴こうと思ってないけど。内容もあんま聞かないけど、なんか安心する。人がしゃべってるって。しかも、顔とか見えないからよりいいみたいな感じで、結構聴いちゃう」と明かした。

また、あのは、新たに誕生したradiko公式キャラクターの“ラジまる”についても言及。「ほぼエルモじゃね(笑)? 色違いの」とツッコみつつ、「え? かわいい! おしゃれじゃない?」「この色味とデザインは正直、かわいいと思う」とすっかり気に入った様子。「ガチャガチャにしましょう! この子だけじゃなくて、他にも似たキャラクターとか、派生のキャラクターを作って、目印キーホルダーにしたり。ちょっと高級なガチャガチャでもいいから、置物もいいと思う」と熱心に提案し、「グッズ化したら結構売れると思う。大人が好む感じがあるから」と“ラジまる”を猛プッシュしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

