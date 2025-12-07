大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ワールドシリーズ3連覇に向けて補強を進める可能性が強い。西部ライオンズからMLB挑戦を表明した今井達也投手は今オフの市場で注目の1人だが、ドジャースは獲得に動かないと見られている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

今井自身は「もちろん大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手とプレーするのは楽しいだろう。しかし、そういうチームに勝って世界一になることこそが、自分の人生で最も価値あることだ。むしろ彼らを倒したい」と語った。

今井は今季、山本には及ばないもののキャリアハイの成績を残しており、MLBで先発ローテーションの中軸を担う実力があると評価されている。

しかし、ドジャースの今オフの補強ポイントは先発投手ではなく、ブルペン陣と外野手、下位打線となっている。そのため、今井は補強ポイントに合致していない。

注目の集まる今井の動向についてエスピナル氏は「MLBでの成功は確実だが、ドジャースは他のポジション、特にブルペン陣と外野手の補強を優先するため、彼を獲得する可能性は低い。先発投手陣はリーグ最強の戦力であり、今オフの補強は最小限か不要と見込まれている」と言及した。

