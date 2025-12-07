大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は打率.282、55本塁打、102打点をマークした今季をはじめ、打者として素晴らしい活躍を見せ続けている。その成長ぶりは、高校時代から追ってきたスカウトも予想できなかったレベルだという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

大谷について言及したのは、ドジャーススカウト部門の幹部であるデビッド・フィンリー氏。これまでマイアミ・マーリンズやボストン・レッドソックスでもスカウト業に携わり、計7度のワールドシリーズ（WS）制覇を経験している。

同メディアは「フィンリー氏はレッドソックスで働いていた頃から既に大谷を注視していた。当時の大谷はまだ日本で高校を卒業する前で、打撃よりも投球の才能で人々の目を引いていた」としつつ、「彼が打てることは分かっていた。でも、高校で打つのとプロで打つのはまったく別物だ。正直言って、ここまで打者として優れているとは思っていなかった」という同氏のコメントを紹介。

また、同氏は「彼はまさにゲームチェンジャーだった。単なるMVPやスーパースターではなく、彼を獲得したことで球団そのものが変わったんだ。我々は彼が来る前から良いチームだったが、彼が加わったことで素晴らしいことになった。そして、彼は人格も素晴らしい。とても面白くて冗談好きで、礼儀正しくて、ただただ素晴らしい人物なんだ」と、ドジャース加入後の貢献についても称賛したという。

【関連記事】

【了】