ロサンゼルス・ドジャースは、来季のワールドシリーズ3連覇に向けて今オフも積極的な補強に動くと予想されている。数多くの獲得方補があげられる中で、セントルイス・カージナルスのブレンダン・ドノバン内野手が最適だとの声があがった。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

カージナルスは新たな代表のチャイム・ブルーム氏の下で球団再建期に入り、ドノバンは現在のチームで最も価値の高いトレード資産と見なされている。

ドジャースにとって、ドノバンはまさに理想的な選手像に重なる。三振が少なく、高いコンタクト率と優れた選球眼を兼ね備え、二塁手や三塁手、左翼手を自在に守れるユーティリティプレイヤーだ。

大谷翔平選手らと主軸を担うことで打線に厚みを持たせることができるドジャースは、ドノバン獲得のためにダルトン・ラッシング捕手のような有望株の放出を検討するだろう。

注目されるドノバンの動向についてアンダーソン氏は「ドジャースのトレードの噂が球界に波紋を広げている中、彼は単なる補強候補としてだけでなく、彼らがここ数年で評価した中でも最もフィットする選手として際立っている」と言及した。

