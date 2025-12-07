日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい読売ジャイアンツの選手を紹介する。

平内龍太

[caption id="attachment_241521" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの平内龍太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／99kg

・生年月日：1998年8月1日

・経歴：神戸国際大付高 - 亜細亜大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（巨人）

プロ5年目の今季は、12試合の一軍登板に終わった平内龍太。現役ドラフトによる移籍も考えられる立場となっている。

亜細亜大から2020年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団した平内。プロ2年目の2022年には53試合に登板し、4勝4敗13ホールド、防御率4.32とリリーフで頭角を現した。

しかし、右肘のクリーニング手術を受けた影響を受け、同年オフに育成契約へ移行。翌2023年に支配下復帰を果たしたが、11試合の登板にとどまった。

昨季は31試合の登板で1勝2敗2ホールド、防御率2.16と復活の兆しを示したが、今季は12試合の登板で防御率5.74と低迷。

レギュラーシーズンでは、時折アンダースローを織り交ぜるなど変化を見せたが、成績は振るわなかった。

一方、二軍では19試合登板で3勝3セーブ、防御率0.87と傑出したパフォーマンスを発揮している。

現役ドラフトの対象となれば、他球団から注目を集めることになるだろう。

【関連記事】

【了】