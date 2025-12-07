アトレティコ・マドリードに所属する元スペイン代表MFコケが、6日に行われたラ・リーガ第15節アスレティック・ビルバオ戦で、ラ・リーガ通算500試合出場を達成した。

チャンピオンズリーグも含めた公式戦で7連勝と波に乗りながら、今月2日に行われた第19節前倒し分のバルセロナ戦では、1－3と黒星を喫していたアトレティコ・マドリード。今節はスコアレスの時間が長く続いたが、85分にスペイン人FWアレックス・ベレンゲルにミドルシュートを決められると、このゴールが決勝弾となり、0－1でタイムアップ。今季初の連敗を喫していた。

結果は残念なものとなってしまったが、“カピタン”は同試合で記念すべきラ・リーガ通算500試合出場を達成した。現在33歳のコケは、アトレティコ・マドリードのカンテラ（育成組織）出身で、2009－10シーズンのラ・リーガ第3節バルセロナ戦で17歳にしてトップチームデビュー。以降はアトレティコ・マドリードの“ワン・クラブ・マン”としてここまでキャリアを積んでおり、2度のラ・リーガ制覇も経験。ディエゴ・シメオネ監督とともに、クラブの歴史を紡ぎ上げてきた。

データサイト『Opta』によると、過去のラ・リーガにおいて、単一クラブで500試合出場を達成した選手は6名しかいないのだという。キャリアの大半の時間をレアル・マドリードで過ごした元スペイン代表FWラウール・ゴンサレス氏（550試合）と同GKイケル・カシージャス氏（510試合）、同クラブの“ワン・クラブ・マン”としてキャリアを終えた同DFマヌエル・サンチス氏（523試合）、長らくバルセロナの中心選手として戦った同MFシャビ・エルナンデス氏（505試合）とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（520試合／現所属：インテル・マイアミ）、そしてセビージャの“象徴”だった元スペイン代表MFヘスス・ナバス氏（516試合）だ。

つまり、今回コケが達成したラ・リーガ通算500試合出場は、アトレティコ・マドリードにとって初の快挙。偉大なる先人たちに続き、コケも金字塔を打ち立てた。

ちなみに、コケは公式戦通算では704試合出場を記録。これはアトレティコ・マドリードにとっての歴代最多記録となっている。

【ハイライト動画】アトレティコ、終盤の被弾でビルバオに敗れる