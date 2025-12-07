乃木坂46 井上和＆賀喜遥香『エヴァンゲリオン』30周年記念展をレポート！賀喜「セル画を近くで見られたのが贅沢すぎて最高でした！」

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。11月22日（土）の放送では、『エヴァンゲリオン』を愛してやまない乃木坂46・井上和（いのうえ・なぎ）さんと賀喜遥香（かき・はるか）さんが、東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催中の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」をレポート！ 解説の特定非営利活動法人 アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC） 辻壮一（つじ・そういち）さんとともに、展示されている貴重な資料を見ていきました。ここでは、本展の最後のコーナーを見学する様子をお届けします。井上：展示のラストは、2021年公開の完結作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』コーナーです。賀喜：きた～！ 私はリアルタイムで観ました！井上：私も観ました！賀喜：もう好きすぎて、一人で4回観に行きました。井上：一人で観に行ったんですか!?賀喜：そう（笑）。もう好きすぎて、どうしても行きたくて。井上：私は違う人たちと3回観に行きました。いろんな人と「やっぱり、そう思ったんだ！」「私はこう思ったんだけど」みたいな、意見共有をしたくて。賀喜：なるほど！辻：布教活動をされたのですね（笑）。井上：そうです（笑）。井上：賀喜さん、見てください！賀喜：動いてる！井上：初号機と第13号機が戦うシーンが。辻：ここで見せている映像は、いろんな形で映像のシミュレーションをしているんですね。このシーンは、モーションキャプチャーの役者さんに座ってもらって、いろんなカメラアングルを試して、どのアングルから実際に画面に落とし込むかを実験的に考えているところです。井上：すごい！辻：アニメーションでここまでやるのは、なかなか珍しいというか。庵野（秀明）さんが実写（作品）を撮ったことで、“実写のやり方を取り入れられないか”と試行錯誤されて、こういうことをやられました。賀喜：そうだったのですね！――ここで展示の見学が終了。井上：ちょっと駆け足でしたけど、遥香さんはいかがでしたか？賀喜：楽しすぎた！ 1日でも2日でも、ずっといられるくらい本当に時間が足りないというか……。だけど、ちょっとの時間でも楽しくて、今までも原画が展示される『エヴァンゲリオン』の展示会に行かせていただいたこともけっこうあったけど、その中でも、セル画が近くで見られたり、映像が見られたり、それが贅沢すぎて！ もう最高でした。井上：分かります！ また行きましょうね？賀喜：絶対に行く！ もう1回見たいものがありすぎる（笑）！＜番組概要＞番組名：FM EVA 30.0放送日時：毎週土曜 22:30～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/