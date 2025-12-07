リヴァプールは6日、プレミアリーグ第15節でリーズと3－3で引き分けた。リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーの試合後のコメントが波紋を呼んでいる。『BBC』など複数のイギリスメディアが一斉にサラーのコメントを伝えた。

同試合、リヴァプールは0－0で迎えた後半立ち上がり、フランス代表FWウーゴ・エキティケの2ゴールで先手を取ったものの、その後リーズに追い付かれる展開。80分にはボックス内でスルーパスを呼び込んだハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが勝ち越しゴールを奪ったが、後半アディショナルタイムには日本代表MF田中碧に同点ゴールを許し、試合は3－3で終了。リヴァプールはこれで2戦未勝利となった。

同試合、サラーはベンチに座ったまま、出番がなかった。ベンチスタートとなるのはプレミアリーグで3試合連続で、今季2度目の出番なし。このような状況を受けて、リーズ戦終了後、サラーは駆けつけた報道陣に対して自身の思いを打ち明けた。

まず、サラーが口にしたのは「何と言っていいか分からない。信じられなかったよ。チームとして本当に残念な結果だ。間違いなく勝つべき試合だったのだから」との言葉。これは試合結果に対するもので、「序盤に2点取れて、試合は我々が有利に進められていたのに、馬鹿げた失点をしてしまった。もちろん、僕はベンチにいたから、チームメイトを責めるつもりはないが、馬鹿げた失点は以前もしている。こうなると、無失点で試合に勝つことを目指すしかない」と語った。

同時に、勝ち越しを狙う状況でも起用されず、90分間ベンチを温めたままだった状況については、「（ベンチスタートは）今季3度目のことだが、リヴァプールに来てからのキャリアでは初めてだと思う。正直、非常に非常に失望している」と率直な心境を口にする。「今、僕はベンチに座らされている理由がわからない。クラブの誰かが、僕を犠牲にしようとしているのではないかとすら感じる。誰かが、僕に全責任をなすりつけようとしているのは明らかだ」と意味深な発言も残したが、この“誰か”については、「わからない」と話すにとどめた。

また、リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督との関係性については、「以前に何度も口にしたように、監督とは良好な関係を構築してきた。ところが突然、その関係は壊れてしまった。なぜかは僕にはわからない。ただ、誰かが僕をクラブに居させたくないのだと思う」とコメント。リーズ戦のベンチスタートについては、スロット監督から直接伝えられたというが、「彼は僕の気持ちを理解している。分かっているんだ」とサラー。既にスロット監督との話し合いは済んでいるらしく、「状況の説明を求めたが、納得できる回答は得られなかった。昨日『出場しない』と告げられ、それでおしまいだ。僕はこの状況を受け入れて飲み込み、家に帰るだけだ」と主張した。

サラーはエジプト代表の一員としてアフリカネイションズカップ2025に出場するため、15日に『アンフィールド』での開催を控えた次節のブライトン戦をもって、チームから離れる予定となっている。同試合を前に、サラーは「昨日、家族に言ったんだ。ブライトン戦（12月13日）に来てくれとね。僕がプレーするかどうかはわからないけど、楽しむつもりだ」と明かすと、「『アンフィールド』でファンに別れを告げ、アフリカネイションズカップに向かうよ」と、今冬の退団も示唆した。

サラーは今年4月にリヴァプールと2027年6月30日までの新契約を結んでいたばかり。「新契約を結んだことを後悔しているか？」と問われたサラーは、次のように言葉を返し、悲痛な胸の内を明かした。

「正直に応えるのがどれほど辛いことか想像してほしい。この質問自体が胸に突き刺さる。ただ、僕はこのクラブとの契約を後悔することは決してない。ここで契約を更新し、キャリアを終えるつもりだった。計画通りにはいかなかったが、クラブとの契約を後悔しているわけではない」

