今日の運勢は？ ★12月8日（月）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月8日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月8日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？活力のある一日になりそうです。少し面倒なものもテキパキ行えることでしょう。周りの人と協力して進めるのも◎スッキリした環境では、さらに仕事や勉強などもはかどるようです。今日は、自分がやりたいことができそう。楽しい時間が続くと、どんどんイキイキしてくるようです。エネルギッシュなときは、周りの人のためにもそのパワーを使うと◎大胆なイメチェンをすると恋愛運アップ。自分の能力をしっかりと発揮できそう。周りを気にしすぎて優柔不断な態度を取るのは控えてみて。きちんと意見を伝える方が喜ばれることでしょう。帰宅後は、自由な時間を楽しみましょう。パートナーや恋人と一緒に食事をすると◎色々な話をしながら、二人で笑うなど感情も共有できると良いでしょう。相手のことを思って、ちょっとした差し入れなどをするのもおすすめ。気になることがあれば、色々な方法で調べるようにしてみましょう。面白そうなものがあれば、迷わず挑戦を。楽しめるものが周りにたくさんあると、仕事や勉強に対する意識も変わっていくようです。色々な人と話してみると、お金や仕事に関するアイデアがわいてくるようです。あえてお金について話さなくても、楽しく笑ってその場の雰囲気を楽しむようにしてみて。アイデアは忘れないよう記録しておくと◎今日は、待っているだけではなく積極的に行動すると良いでしょう。恋愛に関しても気になる相手がいるならば、声をかけていくことが大切かも。自分の素直な気持ちを態度で表してみて。生活習慣を見直すと、仕事などでモヤモヤしていたことが解決できるかも。とくに夜ふかしやジャンクフードが多めな食生活になっていたのであれば、改善していくと良いでしょう。穏やかな気持ちで過ごすことができそう。過去に自分が悩んだようなことで、知人が落ち込んでいたら、体験談を話してあげると良いかも。人と人を繋ぐような役目ができると運気アップにも繋がるようです。色々な情報が入ってきそう。どれもこれも良く感じてしまい、思わず購入したくなるアイテムがあるかも。ですが今日は財布の紐が緩みがちなようなので、一呼吸おいてから購入するのか決めてみて。今日は、少し気分が落ち込みやすいかもしれません。そんなときは、ユニークな友人や明るい雰囲気の人と一緒に過ごすと良いかも。話をしているうちに、自分の新たな一面に気づけそう。忙しい一日になりそう。頑張るほど達成感はありますが、疲れも出てしまうかも。今夜は栄養のある物を食べて、早めに就寝しましょう。好きな人と話をしたり、好きなドラマなどを観るのも◎人間関係に新しい風が入り、気持ちが前向きになりやすい時期。距離ができていた相手とも、丁寧に向き合うことで関係を整え直せます。小さな行き違いも、やり直すチャンスに変わっていきます。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）池袋占い館セレーネ所属。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。電話占いメルにも出演。