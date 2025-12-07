米倉恒貴は約6分間の取材対応で「すごい」という言葉を17回も繰り返した。「すごすぎる」という表現も一回あった。それもそのはず。ジェフユナイテッド千葉は、J1昇格プレーオフ準決勝で3点のビハインドをひっくり返す大逆転勝利をやってのけたのだ。

RB大宮アルディージャをホームに迎えた一戦は、48分までに3失点を喫する苦しい展開となった。米倉は「もちろん諦めてはいなかったですけど、かなり苦しいなとは思いました」と率直に明かす。71分にカルリーニョス・ジュニオが1点を返すと、直後の73分に米倉ら3選手が一気にピッチに送り込まれた。

77分にエドゥアルドがミドルシュートを突き刺すと、83分には呉屋大翔、米倉とつないで最後はデビュー戦となった17歳・姫野誠がゴールネットを揺らした。「あれはもう本当にあいつが持っているものを褒めたいなと思います。この大舞台で歴史に名を刻んだ。本当にすごい」と大一番で大仕事をやってのけた姫野を激賞。自身のアシストについては「普通のパスです」と謙遜気味を語っていた。

「ずっと『チャンスは来るぞ』と言っていたんですけど、あそこで決めちゃうのはすごいですね。スター性がある」。「思い切って使った（小林慶行）監督もすごいですし、それで結果を出すやつもすごい。ちょっとすごすぎるなと思います」と、米倉は賛辞の言葉を並べ続けた。

千葉は引き分けでも突破できるアドバンテージもあったが、最後は87分にCKから河野貴志が決めて勝負あり。4-3で勝利し、J1昇格プレーオフ決勝に駒を進めた。米倉は60分からピッチに立った姫野の起用がターニングポイントになったと考えているようだ。「17歳のホープが出てくることで、スタジアム全体がすごく盛り上がったと思います。一本目で見せたシュート（62分のシュートシーン）とか、一気に『こいつやるな』という雰囲気になった。『ここで決めたらやばいな』というところで本当に決めたので、本当にデカかったと思います」。

J1昇格をかけ、次戦は徳島ヴォルティスをホームに迎える。「今はもちろん嬉しいですけど、次勝たなければ何の意味もないので。喜ぶのは今日だけで、またしっかりと準備して備えたい」。千葉在籍計14季の37歳は、次戦の大一番も“泰然自若”の構えで臨む。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

【ゴール動画】姫野誠が千葉を決勝に導く冷静すぎる同点ループ！